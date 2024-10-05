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Сегодня, 16:59

Илич: «До игры я ничего не знал о возможной отставке. После матча мне сказали, что я больше не тренер»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Пари НН» Саша Илич в комментарии «СЭ» высказался о своей отставке из нижегородского клуба.

«Я ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер. Таков футбол», — сказал Илич «СЭ».

Серб возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Контракт 46-летнего специалиста с нижегородским клубом был рассчитан до конца июня 2025 года.

«Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11-ю очками.

Саша Илич
ФК Нижний Новгород
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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