«Пари НН» поблагодарил Илича за профессионализм: «Остаемся хорошим друзьями»

«Пари НН» поблагодарила сербского специалиста Сашу Илича за работу в нижегородской команде.

«Мы благодарим Сашу Илича за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Безусловно, остаемся хорошим друзьями. Более того, в Сербии Саша станет амбассадором ФК «Пари Нижний Новгород». Мы не прощаемся, а говорим вам: «До свидания!» — сказано в сообщении пресс-службы.

Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Контракт 46-летнего серба с нижегородским клубом рассчитан был до конца июня 2025 года.

«Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11-ю очками.