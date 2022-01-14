«Сочи» провел первую тренировку в 2022 году

Пресс-служба «Сочи» показала фотографии игроков с первой тренировки команды после зимней паузы.

Первую часть сезона сочинский клуб завершил на 3-м месте с 31 очком в активе. От лидирующего «Зенита» клуб отстает на 7 очков.

Первый официальный матч в этом году «Сочи» проведет 26 февраля против тульского «Арсенала». Начало — в 16.30 мск.