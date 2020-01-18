Игроки «Спартака» искупали тренера по физподготовке в ледяной воде

Игроки «Спартака» во время тренировки на сборах в ОАЭ окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в бассейн с ледяной водой.

«Спартак» занимает десятое место в чемпионате России. В 19 матчах команда набрала 22 очка.

Сборы продлятся до 24 января.