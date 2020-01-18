Игроки «Спартака» искупали тренера по физподготовке в ледяной воде
11:10
Игроки «Спартака» во время тренировки на сборах в ОАЭ окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в бассейн с ледяной водой.
«Спартак» занимает десятое место в чемпионате России. В 19 матчах команда набрала 22 очка.
Сборы продлятся до 24 января.
Жестокая месть тренеру по физподготовке Чепзановичу. Сегодня он вытряс из игроков всю душу. pic.twitter.com/Nz8tUGZgb2— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) January 18, 2020
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