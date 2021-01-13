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Игроки «Локомотива» прошли медосмотр перед сборами в Испании

19:11
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Пресс-служба «Локомотива» в Twitter сообщил о том, что команда прошла медосмотр перед первыми зимними сборами.

«Сегодня наша команда прошла медосмотр, а уже завтра отправится на тренировочные сборы в Испанию», — говорится в сообщении.

Сбор команды состоится до 15 февраля. В Испании «Локомотив» проведет ряд товарищеских встреч. Соперники станут известны позднее.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» с 28 баллами занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 баллов.

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