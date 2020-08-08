Игорю Смольникову исполнилось 32 года

32 года исполняется экс-защитнику сборной России Игорю Смольникову, сменившему этим летом «Зенит» на «Краснодар».

Смольников — воспитанник «Локомотива». Дебютировал в профессиональном футболе за «Торпедо», где выступал с 2006 по 2007 год, после чего вернулся в «Локомотив», которому принадлежал с 2008 по 2012 год, в основном выступая в арендах. В 2012 году перешел в «Краснодар», где ярко проявил себя и уже через год был выкуплен «Зенитом». В составе сине-бело-голубых Смольников трижды выигрывал чемпионат России, а также по два раза побеждал в Кубке и Суперкубке России. Летом 2020 года футболист вернулся в «Краснодар».

В составе сборной России Смольников участвовал на чемпионате Европы-2016, а также на домашних Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.