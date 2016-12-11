15:01 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Яновский: "Замена Дзагоеву? ЦСКА сейчас нужнее нападающий"

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Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Яновский считает, что хавбеку армейцев Алану Дзагоеву будет непросто в Европе. Ранее появились слухи о том, что Дзагоев может перейти в "Эвертон".

– Безусловно, Дзагоев – большая потеря для армейцев. Им теперь будет еще тяжелее. По сути, после дисквалификации Еременко ЦСКА остается совсем без лидеров. Теперь нужно время, чтобы восстановить ресурсы. А это тяжело, потому что у них сейчас мало возможностей усилиться. Тем более еще новый тренер не пришел.

– Теперь ЦСКА может забыть о Лиге чемпионов в следующем сезоне?

– Сам клуб о таком, конечно, думать не хочет, но нужно понимать, что потеря Еременко и Дзагоева сильно повлияет на распределение мест в турнирной таблице чемпионата Росиии. Какое место будет у ЦСКА? Не знаю. Это зависит от начала второй половины чемпионата. Понятно, что у "Спартака" и "Зенита" шансов на чемпионство больше, но, если армейцы грамотно усилятся зимой, то возможности будут и у них.

– ЦСКА найдет второго Дзагоева?

– У них хорошая селекционная служба. Может, и найдут… Хотя мне не верится в такой исход. Они попробуют взять кого-нибудь в аренду. Сейчас найти хорошего игрока сложно, да и стоить такой будет дорого. Сейчас есть Головин, который прибавляет в каждой игре. Этот футболист готов заменить Алана. Поэтому на трансферном рынке важнее искать нового нападающего. У ЦСКА там проблем больше.

– А самому Дзагоеву где будет лучше? В Англии, Германии или Италии?

– Неважно, в какой стране. Главное, чтобы в Европе. Но, где бы он ни играл, у него будет суровая конкуренция. В любой команде. В России он привык быть лидером, а там таких же талантов будет 25 человек.

– 25 человек?! А почему у нас по-другому?

– Это философский вопрос. (Ярослав СУСОВ)

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