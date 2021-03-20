Футболист «Зенита» Ловрен провел спарринг с бойцом MMA Филиповичем. Видео
Защитник «Зенита» Деян Ловрен провел тренировку с 46-летним хорватским бойцом MMA Мирко Филиповичем.
Капитан питерского клуба в своем Instagram выложил фото и видео с прошедшего сегодня утром занятия.
— Сегодня утром у меня была короткая тренировка с Мирко Филиповичем. Что за зверь он. Получил большое удовольствие. Спасибо, — написал 31-летний хорватский футболист.
Напомним, Ловрен подписал трехлетний контракт с «Зенитом» летом прошлого года. За питерцев он провел 20 матчей и забил 2 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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