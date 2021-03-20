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Футболист «Зенита» Ловрен провел спарринг с бойцом MMA Филиповичем. Видео

15:47
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен провел тренировку с 46-летним хорватским бойцом MMA Мирко Филиповичем.

Капитан питерского клуба в своем Instagram выложил фото и видео с прошедшего сегодня утром занятия.

— Сегодня утром у меня была короткая тренировка с Мирко Филиповичем. Что за зверь он. Получил большое удовольствие. Спасибо, — написал 31-летний хорватский футболист.

Напомним, Ловрен подписал трехлетний контракт с «Зенитом» летом прошлого года. За питерцев он провел 20 матчей и забил 2 гола.

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