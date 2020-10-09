Известный футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы Игоря Смольникова, объяснил, почему 32-летний защитник выбрал «Краснодар», а не «Зенит».

— Переход в «Краснодар» Смольникова гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал так: «Расстроен, что он не принял наши условия. Старались как могли...»

— Готов подтвердить — старались. Переговоры шли очень долго. Все упиралось в сроки контракта. «Краснодар» предложил «2+1». А «Зенит» — «1+1».

— Еще и с понижением?

— Да. Сейчас для «Зенита» это обычная практика. Не знаю, на каких условиях заключил новое соглашение Кузяев, но другие игроки, с которыми летом переподписывали контракты, в деньгах пошли на понижение. Плюс в «Зените» на Игоря рассчитывали в большей степени как на дублера Караваева. Ну и хранителя традиций — все-таки семь лет в клубе провел.

— Вы считаете, он не слабее Караваева?

— Не хочу отвечать на этот вопрос. Потому что буду необъективен в оценках. Для меня футболисты, с которыми работаю, самые лучшие. Впрочем, любой специалист скажет вам, что Караваев — защитник классный. Моложе Смольникова на семь лет, вдобавок «Зенит» заплатил за игрока приличные деньги — 8 миллионов евро. При таком раскладе очевидно, кто идет под первым номером. А Игорь не хотел на лавке сидеть. Он амбициозен, и сил, и желания играть в футбол у него вагон. В 32 года держит себя в потрясающей форме, скорость не растерял.

— При этом в «Краснодаре» в начале сезоне не всегда попадал в состав. О чем вы в тот момент думали? Что зря сорвались из Питера?

— И такие мысли проскакивали. В то же время понимал логику Мурада Мусаева. Команда на ходу, связи в обороне наиграны, Петров на фланге смотрится надежно. Ну и зачем что-то менять? Но зная Игоря, не сомневался — он не раскиснет. Наоборот, сделает все, чтобы переломить ситуацию.

— Так и получилось.

— Да! Спустя два месяца не только отвоевал место в основе «Краснодара», но и вернулся в сборную! Я за него очень рад. (Александр Кружков)

Полная версия интервью с Маньяковым — здесь