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Игорь Шувалов: «ВЭБ работает над привлечением инвесторов для ЦСКА»

16:48
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Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что наблюдательный совет организации работает над привлечением инвесторов для ЦСКА. Набсовет принял решение о конвертации долга ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75 процентов акций клуба.

— Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр, — цитирует «РИА Новости» Шувалова. — Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75 процентов акций клуба, но для себя мы рассматриваем это, сегодня докладывали на набсовете, как временную меру, чтобы дать возможность развиваться клубу.

Вместе с клубом ЦСК и РФПИ работаем уже для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА. Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является обычной: по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191213/1562367129.html?

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