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Игорь Шалимов: «В обороне «Спартак» дал «Оренбургу» огромные просторы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ-2024/25.

«В обороне «Спартак» дал сопернику огромные просторы. С чем это связано? Или это идет от полузащитников, которые дают отдать передачу, или с расположением центральных защитников. Но это выглядело удивительно — на второй минуте нарезают пас Мансилье на ход, и тот выходит вчистую один на один — на полполя. Причем это было не один раз. Центральные защитники должны располагаться при такой расстановке ближе друг к другу, и один обязательно должен добегать за форвардом.

Но получилась просто беда — «Спартак» много быстрых атак получил в таких ситуациях — под прострелы, под выходы один в один. Что создал «Спартак»? Момент для Бонгонда, когда после паса с фланга он ударил достаточно прямолинейно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» во 2-м туре РПЛ сыграет в гостях с «Химками», а «Оренбург» на своем поле встретится с «Ахматом». Оба матча пройдут 28 июля.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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