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Сегодня, 15:40

Фанаты раскритиковали Савина и Смольянинова* за граффити лого «Спартака» с пацификой на Берлинской стене

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Блогер Евгений Савин*, которого в марте Тверской суд Москвы заочно арестовал по делу о дискредитации российской армии, выложил на своем YouTube-канале очередной выпуск «КраСавы», гостем которого стал актер Артур Смольянинов*. Вместе с артистом бывший футболист посетил финал Евро-2024.

В концовке видео Савин и Смольянинов оставили граффити на Берлинской стене: логотип «Спартака» с пацификой (символ мира. — Прим. «СЭ»).

Болельщики красно-белых данный жест не оценили, раскритиковав экс-футболиста в социальных сетях и потребовав больше не использовать символику москвичей.

«Не смейте трогать «Спартак» своими ручонками», — написал volinrok_rumit в социальной сети.

«Ты вместе со своей подружкой руки уберите от символики «Спартака», — прокомментировал nechosov_s_d.

Напомним, перед финальным матчем Евро-2024 между Испанией и Англией российский болельщик встретил Смольянинова у стадиона и обматерил его.

*Признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.

Евгений Савин
Футбол
Евро-2024
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
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Химки – Спартак
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