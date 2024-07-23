Мирзов объяснил переход в «Химки» желанием вернуться в Россию
Полузащитник Резиуан Мирзов заявил, что подписал контракт с «Химками», поскольку хотел вернуться в Россию. Прошлый сезон футболист провел в азербайджанском «Нефтчи».
«Я решил перейти в «Химки», потому что хотел вернуться домой, в Россию. Я очень рад, что снова играю здесь. «Химки» для меня не чужой клуб, мне все здесь нравится, приятно играть перед своими болельщиками», — приводит слова Мирзова ТАСС.
31-летний Мирзов ранее играл в «Химках» с 2020 по 2023 год. Он также выступал за московский «Спартак», «Ростов», «Арсенал», «Тосно», «Ахмат», «Торпедо», «Спартак-Нальчик», рязанскую «Звезду» и костромской «Спартак».
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|Зенит
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2
|Рубин
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|0
|4-2
|3
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3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
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13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
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Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
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Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
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Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
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Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
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Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
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Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
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Маркус Вендел
Зенит
|2
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1