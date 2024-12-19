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Шалимов: «У «Динамо» моментов много, но реализация хромает, нужно больше играть на Тюкавина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский специалист Игорь Шалимов оценил игру московского «Динамо» под руководством Марцела Лички в этом сезоне.

«Дело не в балансе, а в том, что те в атаке, кто теряет мяч, сразу должен вступать в отбор, а не ковырять в носу. Это касается всей группе атаки, оборона начинается с потери мяча, а не с того, кто в центре встречает соперника. Карраскаль этого не делает, Бителло не делает, это надо поправлять и требовать. Какие могут быть вопросы к защите, когда отдается передача за спину и идет соревнование на полполя в спринте за мячом?

Еще один фактор применительно к «Динамо» — по количеству ударов, я посмотрел по одной из метрик, команда на первом месте в РПЛ. Но стал вспоминать их качество — много мимо, много неоправданных. Не хватает концентрации и ответственности Карраскалю, Бителло. То же самое касается и ответственности при завершении. Моментов много, но реализация хромает, легковесное отношение. В этом плане нужно больше играть на Тюкавина. Костя и открывается хорошо, и завершение ответственное, он сконцентрирован, а вот партнеры зачастую сами решают бить, и делают это плохо. Как только идет обслуживание, как было в матче с «Химками» в декабре, разницу мы видим», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.

После 18 туров «Динамо» с 35 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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