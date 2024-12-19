Куэро и Муро могут уйти из «Оренбурга»

Нападающий Джастин Куэро и полузащитник Томас Муро с большой долей вероятности покинут «Оренбург», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, агенты футболистов активно ищут варианты продолжения карьеры. Также они допускают возможность аренды.

В первой половине сезона Куэро сыграл 6 матчей, а Муро трижды выходил на поле и получил желтую карточку.

После 18 туров «Оренбург» набрал 8 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.