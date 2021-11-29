Игорь Семшов назвал матч «Зенита» с ЦСКА скучным

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов раскритиковал «Зенит» и ЦСКА (2:0) за игру в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень скучный матч, по большому счету даже невнятная игра, не такая цельная игра была у «Зенита», но они все равно выиграли. Конечно, огорчает тот факт, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию, я думаю, что все ждут последнего тура перед зимней паузой, когда пройдет матч «Динамо» — «Зенит». Это игра не была той, которую все ожидали. Скоростей не было, очень медленно мяч ходил, может, «Зениту» это было на руку после Лиги чемпионов, но немного не понятно, почему так действовал ЦСКА, за исключением первых пяти минут в первом и втором таймах», — цитирует Семшова ТАСС.