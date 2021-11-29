Болельщик ЦСКА рассказал подробности задержания фанатов на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Выходили со стадиона, всех под одну гребенку забирали в автозак. Привозили в отделение и откатывали паспорта. Фотографируют с трех сторон и отпускают. Никаких объяснений. Тупо три часа провели в отделе и все. Ничего не подписывали, никаких договоров. Может, по какой-то базе проверили. Женщин забирали, несовершеннолетних — всех. За несовершеннолетними вызывали родителей, их оформляли, как и всех», — сказал болельщик «РЕН ТВ».

Полиция после игры начала задерживать фанатов ЦСКА. Для болельщиков московского клуба часовое ожидание на трибуне завершилось походом в автобусы в сопровождении правоохранительных органов.

Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке матча.