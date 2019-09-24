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Игорь Лещук: «Не хотелось бы, чтобы произошла смена тренера»

05:11
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук признался, что не хочет смены главного тренера. Московская команда в 10-м туре проиграла «Сочи» (2:3).

— Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы произошла смена тренера, — цитируют «Известия» Лещука. — Я уже давно работаю с этим штабом, еще со времен пребывания в дублирующем составе. Происходящее — не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока, который выходит на поле. Нужно отдаваться на 100 процентов все 90 минут во всех играх. У каждого из футболистов «Динамо» должны быть к себе какие-то претензии.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/924526/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/takogo-ne-bylo-i-vot-piat-zenit-ustanovil-rekord-rezultativnosti

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