Игорь Лещук: «Не хотелось бы, чтобы произошла смена тренера»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук признался, что не хочет смены главного тренера. Московская команда в 10-м туре проиграла «Сочи» (2:3).

— Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы произошла смена тренера, — цитируют «Известия» Лещука. — Я уже давно работаю с этим штабом, еще со времен пребывания в дублирующем составе. Происходящее — не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока, который выходит на поле. Нужно отдаваться на 100 процентов все 90 минут во всех играх. У каждого из футболистов «Динамо» должны быть к себе какие-то претензии.

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