Корнеев: «Промеса и Вагнера Лава можно назвать лучшими легионерами в истории РПЛ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о легионерах в РПЛ.

«Промес — феноменальный игрок, он делает разницу на протяжении многих лет. Думаю, что его можно назвать лучшим легионером в истории РПЛ, вместе с Вагнером Лавом», — заявил Корнеев Metaratings.ru.

На счету Промеса 171 матч в РПЛ, 86 голов и 40 результативных передач.