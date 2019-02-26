Игорь Гамула: "Гулиеву в "Спартаке" будет сложновато"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что полузащитнику Аязу Гулиеву можно был остаться в команде еще на один сезон. 22-летний воспитанник "Спартака" в январе вренулся в состав "красно-белых", подписав долгосрочный контракт.

– Гулиев-то в "Спартаке" потянет?

– На мой взгляд, еще сезон в "Ростове" ему бы точно не помешал. Но раз выбрал "Спартак", значит, в своих силах уверен.

– Конкуренты у него там матерые – Зобнин, Фернанду, Глушаков…

– Да, будет сложновато. Впрочем, Гулиев комфортно себя чувствует на разных позициях. Мальчишка работящий, неуступчивый, злой. Плюс техничный, голова светлая. Дай бог, чтобы у Аяза все получилось! (Александр Кружков)

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