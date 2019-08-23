Игорь Дивеев: «В первые пару дней было обидное чувство, что проиграли дерби»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, в каком психологическом состоянии находится команда после поражения в матче 6-го тур чемпионата России от «Спартака» (1:2).

— В первые пару дней было обидное чувство, что проиграли дерби, — рассказал Дивеев официальному сайту армейцев. — Начали матч хорошо, могли забивать свои моменты. А вот вторую половину встречи как в обороне, так и в атаке, считаю, провалили.

Но нужно двигаться дальше, сейчас впереди «Ахмат», потом — Тула. С грозненцами играем дома и сделаем все, чтобы добыть победу для наших болельщиков. Нужно готовиться и выигрывать оба матча.