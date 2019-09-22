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Игорь Черевченко: «Просили игроков больше бить. Но результата это не дало»

18:46
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко считает справедливой ничью с «Уралом» (1:1) в матче 10-го тура чемпионата России. Его команда открыла счет, но пропустила в начале второго тайма.

— Много пропускаем со стандартов. Работаем над этим, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Игорь Черевченко. — Но результат закономерен. Дальние удары? Просили игроков больше бить. Потому что отскоки могли быть, поле сложное для вратарей. Но, как видим, пользы это мало принесло.

Арсенал Т — Урал

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