Игорь Черевченко: «Оборона у «Сочи» приличного уровня»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Сочи».

— Хорошо поработали в Новогорске плюс сборники собрались за три дня, — сказал Черевченко в эфире «Матч премьер». — Будем надеяться, что те, на кого сделали ставку, проявят себя с лучшей стороны.

Оборона у «Сочи» очень приличного уровня, сегодня кто кого один в один обыграет на своем фланге, в центре поля, те и победят.

Трансляция матча «Арсенал» — «Сочи»