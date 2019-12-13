Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что спокойно относится к оскорбительным кричалкам со стороны фанатов.

— Абстрагироваться от всяких кричалок удается без особых проблем, — цитирует rbworld.org Акинфеева. — Самое смешное, что ты приезжаешь на «Олд Траффорд», где, очевидно, не может быть каких-то фанатов, настроенных персонально против тебя, и слышишь про себя много интересного. В такой момент понимаешь, ну вот он, один наш чудачок, который добрался сюда, все, сегодня все будет нормально. Самые оголтелые в этом плане — в Порту. Там реально процентов сорок стадиона матерится на русском языке. Отборная русская речь.

— Все эти заряды про себя вы воспринимаете спокойно?

— Я просто не обращаю на них внимания. Если тебе достается, значит ты чего-то стоишь в жизни. Глупо обращать внимание на того или иного дурака. Я — Игорь Акинфеев, и мне все равно, кто и что орет.