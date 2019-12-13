Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, что ему надоела нестабильность клуба в последнее время. Голкипер вспомнил успехи армейцев в первые годы его карьеры в начале нулевых.

— Я всегда буду вспоминать то время. Те команды были сильнее, объективно, — цитирует rbworld.org Акинфеева. — Ты берешь, открываешь клубный буклет: «Ага, трофеи, трофеи, трофеи». 15 лет — 20 титулов. Вот эти сегодняшние американские горки, если честно, мне уже поднадоели. Пять матчей ты выигрываешь, побеждаешь «Краснодар», «Локомотив», а потом бац и все. Я ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».

Я многое пережил с ЦСКА, одержал много больших побед, и мне не хочется опускаться до уровня середняка. Игра должна быть другая. Эмблема — в душе, но ты ждешь феерии, хорошей игры. Хочется стабильности, прогресса. Думаю, эти слова дойдут до ребят. Если правильно распределять вещи в своей голове, все будет хорошо.