Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не думает о завершении карьеры. Голкипер дебютировал во взрослом футболе в 2003 году и провел всю карьеру в армейском клубе.

– Если бы мне надоел в футбол, как братьям Березуцким, я бы не рассматривал варианты, сказал бы "хватит", – сказал Акинфеев в эфире "России 24". – Но пока об этом не думаю, я люблю футбол, у меня еще есть контракт. Потом уже другой вопрос будет. Сейчас команда строится, надо помочь ей какими-то советами.

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