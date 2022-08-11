Игнатов рассказал об извинениях Рыбуса после удаления в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» рассказал об извинениях Мацея Рыбуса после удаления в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата».

— Еще один новичок — Мацей Рыбус. Пока он производит неоднозначное впечатление — удалился в первом же матче.

— После игры он сразу извинился. Даже несколько раз! И поблагодарил за то, что команда вытащила ничью с «Ахматом». Было видно, что он сильно переживал. Но ничего страшного, со всеми бывает. По тренировкам видно, что Мацей — очень качественный игрок с огромным опытом: все-таки поиграл и в Европе, и за сборную. И, кстати, вообще не скажешь, что ему скоро 33 — возраст на нем никак не сказывается.