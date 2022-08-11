Игнатов назвал серьезнейшей потерей для «Спартака» травмированного Мозеса

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» высказался о травме Виктора Мозеса в матче 4-го тура РПЛ против «Урала».

— Ты вышел на замену и забил впервые в сезоне.

— Я усердно тренировался, отдавал все силы и ждал шанса. Хотя то, что Витя (Виктор Мозес. — Прим. «СЭ») получил травму, конечно, расстроило. Желаю ему скорейшего восстановления! Мозес — потрясающий футболист, это все знают. Он играет значительную роль в нашей команде: помогает и индивидуальными качествами, и опытом. Это серьезнейшая потеря для нас. Мы будем играть в том числе за него!

— Но травма Мозеса — твой шанс закрепиться в основе.

— У нас очень сильная группа атаки: Промес, Соболев, Николсон, Зиньковский. Выбор за тренером — он разрабатывает план на каждую игру. Плюс многое зависит от соперников. Но, конечно, я чувствую себя отлично, готов на сто процентов. На самом деле не так важно, кто начинает в старте, а кто на замене. Главное — помогать «Спартаку». Если выходить на замену, то очень злым, голодным и готовым рвать всех на поле.