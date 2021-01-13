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Игнатов: «Буду доказывать, что готов к основе «Спартака»

15:58
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с «СЭ» высказался о своих перспективах в московском клубе. 20-летний футболист в текущем сезоне провел 16 игр в чемпионате ФНЛ за «Спартак-2», забил 3 мяча и сделал 3 передачи.

— Чувствуете, что уже готовы подойти к основе?

— Конечно, чувствую. Работаю над тем, чтобы попасть в основной состав. На сбор еду с основой, — сказал «СЭ» Игнатов.

— Понимаете, что этот год очень важен для того, чтобы выходить на взрослый уровень?

— Каждый год важен. Прошлый мне тоже многое дал, многое переосмыслил. На сборах буду доказывать, что готов к основе.

В текущем сезоне Игнатов провел 16 матчей в ФНЛ, в которых забил три гола.

(Севастиан Терлецкий)

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