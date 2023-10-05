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Сегодня, 03:42

Игнатьев: «Зенит» найдет ресурсы для того, чтобы побороться за возвращение на лидирующую строчку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что после десяти туров невозможно предсказать итоговую турнирную таблицу чемпионата России.

«Я верю, что мы увидим новую команду в новом обличии, но, будет ли она чемпионом, мне сложно сказать. Как бы то ни было, «Зенит» найдет ресурсы и возможности для того, чтобы побороться за возвращение на лидирующую строчку. Все, что будет с «Краснодаром» в случае их победы, это будет большое завоевание для всех любителей нашего футбола», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

«Краснодар» набрал 24 очка в 10 турах и идет первым в турнирной таблице. «Крылья Советов» вторые (21 очко), а «Локомотив» замыкает тройку лидеров (18 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/04/21430825.shtml?updated
Футбол
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Маркус Вендел

Зенит

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Пари Нижний Новгород

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