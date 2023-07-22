Источник: «Зенит» согласился продать Малкома «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро

«Зенит» согласился продать Малкома «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро

«Зенит» принял предложение «Аль-Хиляля» по нападающему Малкому, сообщает R7 Esportes.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии заплатит за 26-летнего бразильца 60 миллионов евро.

Малком остался на скамейке запасных в матче «Зенита» против «Пари НН» (2:0) в первом туре РПЛ.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ.