Новичок «Фенербахче» Джеко не сыграет на турнире в Петербурге из-за отпуска
Новичок «Фенербахче» Эдин Джеко не примет участия в предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер».
Как сообщает Calciomercato, у 37-летнего футболиста трехнедельный отпуск, который он получил после того, как 20 июня сыграл за сборную Боснии в 4-м туре отборочного турнира Евро-2024.
«Кубок PARI Премьер» пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».
Источник: Calciomercato
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