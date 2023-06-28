Новичок «Фенербахче» Джеко не сыграет на турнире в Петербурге из-за отпуска

Новичок «Фенербахче» Эдин Джеко не примет участия в предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер».

Как сообщает Calciomercato, у 37-летнего футболиста трехнедельный отпуск, который он получил после того, как 20 июня сыграл за сборную Боснии в 4-м туре отборочного турнира Евро-2024.

«Кубок PARI Премьер» пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».