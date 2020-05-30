«И какой он после этого тренер?!» Агент Минасов рассказал, как Якин пытался унизить Широкова

Агент Романа Широкова Арсен Минасов встал на защиту экс-полузащитника «Спартака», который раскритиковал бывшего главного тренера красно-белых Мурата Якина.

— Были ли у меня в карьере тренеры-мудаки? Якин. Чистый. Я ему так и сказал, переводчик перевел, — сказал Широков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу». — Я ему сказал: «Ты вообще никто, даже на тренера не похож, а рассказываешь, как мне играть». Я тогда приехал из сборной — он меня не ставил в состав. Что-то ему не понравилось. У него хватило ума сказать мне остаться в раздевалке прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку. Мы пошли говорить в тренерскую. Ну, поговорили. Он мне высказал, что надо как швед (Ким Чельстрем — прим. «СЭ») играть. Говорил посмотреть, какой у него объем работы. Я отвечал, что у него объем в первые 15 минут, а потом на жопе катается, мимо него все ездят, бегают, как хотят. Слово за слово, в конце сказал ему: «Ты вообще на тренера не похож».

— Поверьте, если Рома так ответил, значит, Якин переступил грань... — говорит Минасов. — И что такое субординация?! Может, вы имеете в виду уважение? Так вот вам мой ответ. Если человек, который моложе, говорит открыто неприятные вещи старшему, значит, тот сам допустил такую ситуацию и изначально проявлял неуважение к младшему. Соглашусь, что бывают исключения, но это не про Романа. Уверен на 100 процентов: Якин сам побудил Широкова на такие слова. Пусть люди внимательно переслушают рассказ Ромы.

— Что вы имеете в виду?

— Я про «суперпедагогический» поступок Якина по отношению к игроку команды, которую он тренирует. Он спровоцировал ситуацию специально, за полчаса до игры, попытался унизить Романа, сказав, что он хуже Чельстрема, но ошибся...

Заметьте, не на установке, не на разборе матча, не во время тактического занятия Якин указал Роману на ошибки и на требования к его игре. А уже когда вся команда пошла разминаться, Якин дал понять, что Широков хуже другого футболиста «Спартака». И какой он после этого тренер?! Разве это корректно, разве это не оскорбление? И этот поступок далеко не первый, когда Якин проявил явное неуважение к Роману. (Виталий Айрапетов)

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