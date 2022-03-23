Дюков: «Помимо футбола, каждый из нас имеет отношение к экономике. Уныния никакого нет»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, в каком состоянии находятся его коллеги.

— Есть ли уныние у членов исполкома?

— Помимо футбола, каждый из нас имеет отношение к экономике. Уныния никакого нет. В составе исполкома опытные люди, которые прошли много разных ситуаций. Два года назад никто не понимал, как прекращать соревнования, никто не знал, что такое коронавирус. Тем не менее,мы это сделали. У каждого члена исполкома есть свой опыт. Все имеют жизненный опыт. Это не первая ситуация, с которой нам пришлось сталкиваться.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда России не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.