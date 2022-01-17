«Хватит шпионить». ЦСКА выпустил новый анонс трансфера Медины
Полузащитник Хесус Медина в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Московский клуб выложил новый ролик в Twitter, который анонсирует трансфер.
В нем принял участие тренер красно-синих Алексей Березуцкий: «Хватит шпионить, пресса все два месяца назад написала», — говорит тренер.
В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.
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|1
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|
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|18-30
|19
|
14
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|6
|8
|30-35
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|
15
|Уфа
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|
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|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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Уфа
|13
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Зенит
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Сочи
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|
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|1
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