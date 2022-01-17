«Хватит шпионить». ЦСКА выпустил новый анонс трансфера Медины

Полузащитник Хесус Медина в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Московский клуб выложил новый ролик в Twitter, который анонсирует трансфер.

В нем принял участие тренер красно-синих Алексей Березуцкий: «Хватит шпионить, пресса все два месяца назад написала», — говорит тренер.

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.