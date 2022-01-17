«Я не сомневался, что «Алания» сыграет в стыках. Нас этого лишили». Гогниев — о недопуске команды к переходным матчам
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал, как команду не допустили играть в переходных матчах за право участия в РПЛ. В сезоне ФНЛ-2020/21 подопечные Гогниева заняли четвертое место, что позволяло сыграть «Алании» в стыках.
Исполком Российского футбольного союза решил отменить переходные матчи и отдать вторую путевку в премьер-лигу «Нижнему Новгороду».
— Вы сказали про стадион. Все помнят, как «Оренбург» не пустили в РПЛ из-за несоответствия арены. Сейчас такое может произойти с «Аланией»?
— Может. Я не знаю, но все может случиться. Мы не думали, что такое произойдет с «Оренбургом». И я не сомневался, что «Алания» сыграет в стыках. Но нас этого лишили. И я считаю, что это неправильно, потому что есть спортивный принцип, а есть все остальное. На восемь тысяч у тебя стадион или на десять, нет разницы. Почему? У нас на стадионы не везде ходят по восемь-десять тысяч. А зимой людей еще меньше. Главное — спортивный принцип. Вот «Нижний Новгород» стал третьим, и этот принцип не сработал. Они же поменяли чуть ли не 80 процентов команды.
— Плюс у них есть стадион после чемпионата мира.
— Да, и это, оказывается, очень важно.
— Вам обидно?
— Конечно. Вот почему в индивидуальном виде спорта так никто не может сделать? Возьмем любого боксера. Какая разница, сколько денег он получает? Он вышел и показал результат: либо проиграл, либо выиграл. Не важно, какие у него перчатки, есть у него стадион или нет.
Так и в футболе. Спортивный принцип должен быть во главе. Если ты занял это место, то какая разница: стадион у тебя больше или меньше? Тем более руководители дают выходы из этой ситуации: можно играть на нейтральной территории. Не надо брать пример определенной команды, у которой не получилось это сделать. Бывают и позитивные примеры. А то получается, что в РПЛ должны играть «удобные» команды, у которых есть определенные финансы.
Это правильно, но эти команды — «удобные». А спортивный принцип нарушается. Допустим, у меня нет миллиарда, и что? Я не могу играть в РПЛ? Кто это сказал? Взять «Велес». Они говорят, что у них небольшой бюджет. Но они в середине таблицы. Я не люблю выделять, просто привожу факт.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7