«Я не сомневался, что «Алания» сыграет в стыках. Нас этого лишили». Гогниев — о недопуске команды к переходным матчам

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал, как команду не допустили играть в переходных матчах за право участия в РПЛ. В сезоне ФНЛ-2020/21 подопечные Гогниева заняли четвертое место, что позволяло сыграть «Алании» в стыках.

Исполком Российского футбольного союза решил отменить переходные матчи и отдать вторую путевку в премьер-лигу «Нижнему Новгороду».

— Вы сказали про стадион. Все помнят, как «Оренбург» не пустили в РПЛ из-за несоответствия арены. Сейчас такое может произойти с «Аланией»?

— Может. Я не знаю, но все может случиться. Мы не думали, что такое произойдет с «Оренбургом». И я не сомневался, что «Алания» сыграет в стыках. Но нас этого лишили. И я считаю, что это неправильно, потому что есть спортивный принцип, а есть все остальное. На восемь тысяч у тебя стадион или на десять, нет разницы. Почему? У нас на стадионы не везде ходят по восемь-десять тысяч. А зимой людей еще меньше. Главное — спортивный принцип. Вот «Нижний Новгород» стал третьим, и этот принцип не сработал. Они же поменяли чуть ли не 80 процентов команды.

— Плюс у них есть стадион после чемпионата мира.

— Да, и это, оказывается, очень важно.

— Вам обидно?

— Конечно. Вот почему в индивидуальном виде спорта так никто не может сделать? Возьмем любого боксера. Какая разница, сколько денег он получает? Он вышел и показал результат: либо проиграл, либо выиграл. Не важно, какие у него перчатки, есть у него стадион или нет.

Так и в футболе. Спортивный принцип должен быть во главе. Если ты занял это место, то какая разница: стадион у тебя больше или меньше? Тем более руководители дают выходы из этой ситуации: можно играть на нейтральной территории. Не надо брать пример определенной команды, у которой не получилось это сделать. Бывают и позитивные примеры. А то получается, что в РПЛ должны играть «удобные» команды, у которых есть определенные финансы.

Это правильно, но эти команды — «удобные». А спортивный принцип нарушается. Допустим, у меня нет миллиарда, и что? Я не могу играть в РПЛ? Кто это сказал? Взять «Велес». Они говорят, что у них небольшой бюджет. Но они в середине таблицы. Я не люблю выделять, просто привожу факт.

Полностью интервью с Гогниевым читайте на сайте «СЭ»