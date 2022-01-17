Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:05

«Я не сомневался, что «Алания» сыграет в стыках. Нас этого лишили». Гогниев — о недопуске команды к переходным матчам

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал, как команду не допустили играть в переходных матчах за право участия в РПЛ. В сезоне ФНЛ-2020/21 подопечные Гогниева заняли четвертое место, что позволяло сыграть «Алании» в стыках.

Исполком Российского футбольного союза решил отменить переходные матчи и отдать вторую путевку в премьер-лигу «Нижнему Новгороду».

— Вы сказали про стадион. Все помнят, как «Оренбург» не пустили в РПЛ из-за несоответствия арены. Сейчас такое может произойти с «Аланией»?

Может. Я не знаю, но все может случиться. Мы не думали, что такое произойдет с «Оренбургом». И я не сомневался, что «Алания» сыграет в стыках. Но нас этого лишили. И я считаю, что это неправильно, потому что есть спортивный принцип, а есть все остальное. На восемь тысяч у тебя стадион или на десять, нет разницы. Почему? У нас на стадионы не везде ходят по восемь-десять тысяч. А зимой людей еще меньше. Главное — спортивный принцип. Вот «Нижний Новгород» стал третьим, и этот принцип не сработал. Они же поменяли чуть ли не 80 процентов команды.

— Плюс у них есть стадион после чемпионата мира.

Да, и это, оказывается, очень важно.

— Вам обидно?

Конечно. Вот почему в индивидуальном виде спорта так никто не может сделать? Возьмем любого боксера. Какая разница, сколько денег он получает? Он вышел и показал результат: либо проиграл, либо выиграл. Не важно, какие у него перчатки, есть у него стадион или нет.

Так и в футболе. Спортивный принцип должен быть во главе. Если ты занял это место, то какая разница: стадион у тебя больше или меньше? Тем более руководители дают выходы из этой ситуации: можно играть на нейтральной территории. Не надо брать пример определенной команды, у которой не получилось это сделать. Бывают и позитивные примеры. А то получается, что в РПЛ должны играть «удобные» команды, у которых есть определенные финансы.

Это правильно, но эти команды — «удобные». А спортивный принцип нарушается. Допустим, у меня нет миллиарда, и что? Я не могу играть в РПЛ? Кто это сказал? Взять «Велес». Они говорят, что у них небольшой бюджет. Но они в середине таблицы. Я не люблю выделять, просто привожу факт.

Полностью интервью с Гогниевым читайте на сайте «СЭ»

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФНЛ
РФС
ФК Алания (Владикавказ)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хватит шпионить». ЦСКА выпустил новый анонс трансфера Медины

Карасев не полетит на Кипр. УЕФА отменил сбор своих судей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости