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Защитник «Краснодара» Алонсо: «Психологически разлука с родными для меня сложна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо признался, что испытывает психологические сложности, находясь вдали от семьи.

«Да, мы поговорили с семьей, но две проблемы никуда не делись. Во-первых, они не могут быть со мной из-за того, что в Краснодар не летают самолеты. А международной школы, куда могли бы ходить два моих сына, в городе нет. Поэтому семья остается в Парагвае. Не скрою, психологически для меня это сложная ситуация. Кто-то спокойно воспринимает разлуку с родными, а мне — тяжело», — приводит слова Алонсо «Чемпионат».

30-летний защитник стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года. В марте того же года футболист приостановил контракт. После этого Алонсо вернулся в Бразилию, где играл в «Атлетико Минейро».

В январе 2023 года защитник вернулся в «Краснодар». За это время он сыграл 40 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Чемпионат
Хуниор Алонсо
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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