Худяков объяснил, почему на стадионе «Тамбова» не простроили новую трибуну

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объяснил задержку в строительстве новой трибуны на стадионе команды.

«Вы же понимаете, здесь ни от меня, ни от клуба ничего не зависит, — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — От нас вообще ничего не зависит. Я отвечаю за спортивную часть. Все, что надо — мы все делаем. Здесь есть вопросы, которые должны решаться в надлежащих структурах.

Да были мои цитаты, где я называю сроки: июнь, август, сентябрь, ноябрь... Я называю то, что мне говорят. Я этот вопрос не контролирую. Здесь тяжело что-то говорить по этому вопросу. Она нас ничего не зависит, мы делаем все, что надо. Вопрос очень сложный. Мы надеемся, что будет какое-то продвижение и какое-то решение».

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.