Хубулов выразил недовольство игровым временем в «Крыльях»: «Если ситуация не будет меняться, задумаемся о переходе в другой клуб»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов заявил «СЭ», что недоволен своим положением в команде.

«Как и любому футболисту, мне бы хотелось получать больше игрового времени. Данная ситуация меня не устраивает. Вчера мне дали шанс и, считаю, этим шансом воспользовался и показал свою состоятельность. Думаю, что я заслуживаю большего. У меня сейчас такой возраст, нужно как можно больше времени играть. Если ситуация не будет меняться, то мы с агентом задумаемся о переходе в другой клуб, где мне будет оказано больше доверия» — сказал Хубулов «СЭ»

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России против «Балтики» Хубулов провел на поле 70 минут и забил один гол.