«Чемпионат»: ЦСКА хочет приобрести защитника «Клермона» Нето Боржеса
ЦСКА хочет приобрести левого защитника «Клермона» Нето Боржеса, сообщает «Чемпионат».
По данным источника, сам игрок готов перейти в московский клуб, в данный момент идет диалог с агентами игрока. Изначально французы хотели получить за 26-летнего игрока 5 миллионов евро, но ЦСКА не готов платить более 3 миллионов евро.
Боржес в прошлом сезоне сыграл 34 матча за «Клермон» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Источник: ФК Чемпионат
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Урал – Пари НН
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Ростов – Зенит
|- : -
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|15:00
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Рубин – Оренбург
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|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
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|
Ахмат – ЦСКА
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|31.07
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Спартак – Балтика
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
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Хызыр Аппаев
Факел
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|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
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Ростов
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|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
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