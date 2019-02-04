12:35 | Футбол — РПЛ

Хубулов стал игроком "Енисея"

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Полузащитник Арсен Хубулов перешел в "Енисей", сообщает официальный Твиттер клуба. 28-летний игрок расторг контракт с турецким "Эрзурумспором" и подписал соглашение с красноярским клубом.

Российский футболист в текущем сезоне провел четыре матча за "Эрзурумспор".

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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