Полузащитник Арсен Хубулов перешел в "Енисей", сообщает официальный Твиттер клуба. 28-летний игрок расторг контракт с турецким "Эрзурумспором" и подписал соглашение с красноярским клубом.

Российский футболист в текущем сезоне провел четыре матча за "Эрзурумспор".

Арсен Хубулов стал игроком "Енисея". 28-летний полузащитник расторг контракт с турецким "Эрзурумспором" и подписал соглашение с красноярским клубом.



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/bY4jDVybzp – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 4 февраля 2019 г.

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