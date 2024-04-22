Агент Арсе: «У меня нет никаких запросов от ЦСКА»

Футбольный агент Мигель Гареппе, представляющий интересы нападающего «ЛДУ Кито» Алекса Арсе, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

«У меня нет никаких запросов от ЦСКА и официального предложения по Алексу Арсе до сих пор нет. Ждем, пока откроется рынок», — приводит слова Гареппе Sport24.

В текущем сезоне чемпионата Эквадора 28-летний Арсе провел 7 матчей и забил 10 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.