Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал первый тайм матча с «Арсеналом» в 6-м туре Тинькофф РПЛ. После первых 45 минут игры впереди москвичи — 2:1.

«Тренер нам говорил, мы много времени разбирали, как дейстовать во время стандартов соперника. И тут первая подача, первый подход, так сказать, к нашим воротам, — и гол», — сказал Умяров в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Хорошо, что до перерыва удалось забить дважды. Приятнее уходить в раздевалку при минимальном преимуществе», — отметил Умяров.