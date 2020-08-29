РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Хорошо, что до перерыва удалось забить дважды». Умяров — о первом тайме матча с «Арсеналом»

18:59
Теги:

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал первый тайм матча с «Арсеналом» в 6-м туре Тинькофф РПЛ. После первых 45 минут игры впереди москвичи — 2:1.

«Тренер нам говорил, мы много времени разбирали, как дейстовать во время стандартов соперника. И тут первая подача, первый подход, так сказать, к нашим воротам, — и гол», — сказал Умяров в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Хорошо, что до перерыва удалось забить дважды. Приятнее уходить в раздевалку при минимальном преимуществе», — отметил Умяров.

Спартак — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир