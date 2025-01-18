Хомуха считает, что трансфер Луиса Энрике — бессмысленная покупка «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход футболиста «Ботафого» Луиса Энрике в стан петербуржцев.

— Трансфер Луиса Энрике — бессмысленная покупка, тем более сейчас нет еврокубков. Ожидаемо, что «Зенит» хочет усилить состав. Если Энрике здесь себя проявит, то сможет потом уехать, например, в Саудовскую Аравию.

— «Зенит» покупает этого футболиста за такие большие деньги, потому что чувствует, что уязвим?

— Два сезона подряд все об этом говорят. Конкуренты становятся сильнее и навязывают борьбу «Зениту», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

В 2024 году Луис Энрике, выступая за «Ботафого», принял участие в 55 матчах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, стоимость бразильского футболиста составляет 22 миллиона евро.