Хохлов и Новиков в «Иронии судьбы». «Динамо» поздравляет болельщиков с Новым годом

Пресс-служба «Динамо» опубликовала праздничный ролик, посвященный наступающему Новому году.

В кадрах из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» мелькают Дмитрий Хохлов и Кирилл Новиков, а Максимилиан Филипп забивает «Локомотиву» к неудовольствию Ипполита Матвеевича. Не обошли авторы стороной и открытие в уходящем году обновленного стадиона в Петровском парке. (Константин Алексеев)