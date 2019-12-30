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Хохлов и Новиков в «Иронии судьбы». «Динамо» поздравляет болельщиков с Новым годом

12:30
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Пресс-служба «Динамо» опубликовала праздничный ролик, посвященный наступающему Новому году.

В кадрах из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» мелькают Дмитрий Хохлов и Кирилл Новиков, а Максимилиан Филипп забивает «Локомотиву» к неудовольствию Ипполита Матвеевича. Не обошли авторы стороной и открытие в уходящем году обновленного стадиона в Петровском парке. (Константин Алексеев)

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