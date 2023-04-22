«Химки» — «Торпедо»: гости вышли вперед в матче

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович забил на 42-й минуте матча с «Химками» в 24-м туре РПЛ — 2:1.

«Торпедо» перехватило мяч в центре поля, Рейна убежал в контратаку и выдал пас Стефановичу, который переиграл Митрюшкина.

Стефанович вышел на поле во втором тайме, заменив Илью Кухарчука.