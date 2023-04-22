«Химки» — «Торпедо»: гости вышли вперед в матче
Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович забил на 42-й минуте матча с «Химками» в 24-м туре РПЛ — 2:1.
«Торпедо» перехватило мяч в центре поля, Рейна убежал в контратаку и выдал пас Стефановичу, который переиграл Митрюшкина.
Стефанович вышел на поле во втором тайме, заменив Илью Кухарчука.
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|
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|23
|13
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|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
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|42-21
|44
|
5
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|23
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|6
|6
|42-30
|39
|
6
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|23
|11
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|49-36
|38
|
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|
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|9
|4
|10
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|31
|
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|
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|25-37
|25
|
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|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
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|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
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|13
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30 тур
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4
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