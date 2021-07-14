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«Химки» — «Сочи»: стартовые составы команд

16:54
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«Химки» и «Сочи» проведут матч в рамках товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер. Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Генералов, Дагерстол, Идову, Набиуллин, Данилкин, Камышев, Глушаков, Стоинович, Кухарчук, Сабович, Себаи.

«Сочи»: Заболотный, Барач, Родриго, Юрганов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Попов, Бурмистров, Дуганджич.

Химки — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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