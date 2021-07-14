Зарема Салихова сообщила об интересе «Зенита» к форварду «Спартака» Кутателадзе
17:03
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, написала в своем Telegram-канале, что «Зенит» интересуется нападающим красно-белых Николозом Кутателадзе.
«На Кутателадзе «Зенит» выходил еще в мае, тогда получил отказ. Сейчас игроку дали понять, что «Спартак» в нем не заинтересован, несмотря на русский паспорт. Будет забавно, если из него получится что-то стоящее. Поживем — увидим.
P. S. По Кутателадзе вообще история очень мутная. Когда-нибудь напишу», — поделилась Зарема.
В минувшем сезоне 20-летний игрок провел четыре матча за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге.
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