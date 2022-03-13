Голкипер «Сочи» Адамов получил травму в конце матча с «Химками». Его унесли с поля на носилках
Голкипер «Сочи» Адамов получил травму в конце матча с «Химками»
Голкипер «Сочи» Денис Адамов получил травму в концовке матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
Он сыграл на выходе за пределами штрафной и головой выбил мяч. Но вратарь крайне неудачно приземлился после прыжка и не смог сам подняться.
Его унесли с поля на носилках. Причем понесли не в подтрибунное помещение, а в сторону машины скорой помощи.
Эпизод произошел в уже добавленное ко второму тайму время. Вместо Адамова на поле появился Сослан Джанаев.
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|40-23
|42
|
3
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|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
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|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
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|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Ахмат
|21
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|1
|10
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|31
|
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|7
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|
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|
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|
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|
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|6
|5
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|23
|
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|5
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|24-43
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|
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|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
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|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
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|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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