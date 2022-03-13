Голкипер «Сочи» Адамов получил травму в конце матча с «Химками». Его унесли с поля на носилках

Голкипер «Сочи» Денис Адамов получил травму в концовке матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Он сыграл на выходе за пределами штрафной и головой выбил мяч. Но вратарь крайне неудачно приземлился после прыжка и не смог сам подняться.

Его унесли с поля на носилках. Причем понесли не в подтрибунное помещение, а в сторону машины скорой помощи.

Эпизод произошел в уже добавленное ко второму тайму время. Вместо Адамова на поле появился Сослан Джанаев.