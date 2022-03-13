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Голкипер «Сочи» Адамов получил травму в конце матча с «Химками». Его унесли с поля на носилках

Голкипер «Сочи» Адамов получил травму в конце матча с «Химками»
Иван Шитик
Корреспондент
Травма Дениса Адамова.

Голкипер «Сочи» Денис Адамов получил травму в концовке матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Он сыграл на выходе за пределами штрафной и головой выбил мяч. Но вратарь крайне неудачно приземлился после прыжка и не смог сам подняться.

Его унесли с поля на носилках. Причем понесли не в подтрибунное помещение, а в сторону машины скорой помощи.

Эпизод произошел в уже добавленное ко второму тайму время. Вместо Адамова на поле появился Сослан Джанаев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:0
Сочи
Нереализованный пенальти
Юсупов 63
Химки
Лантратов Тихий Набиуллин (Руденко, 78) Волков Боженов Глушаков Сабович (Кухарчук, 64) Главчич (Магомедов, 64) Камышев Мирзов Ламкель Зе (Садыгов, 90+1)
Сочи
Адамов (Джанаев, 90+6) Дркушич Родригау Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 57) Юсупов (Попов, 75) Бурмистров (Мелкадзе, 57) Ангбан Кассьерра
Предупреждения
Ламкель Зе 9’, Мирзов 20’, Главчич 59’, Боженов 62’, Сабович 62’, Руденко 90+3’  -  Дркушич 48’, Юсупов 56’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Березнов (Москва)
ВАР
Шадыханов (Москва) Воронцов (Ярославль)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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1.69

П1

20%

1.67

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14%

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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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