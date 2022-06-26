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Агент Клаудиньо и Малкома подтвердил, что футболисты останутся в «Зените»

Алексей Еремин
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо и нападающего Малкома, прокомментировал будущее футболистов в петербургской команде. Ранее сообщалось, что Клаудиньо может перейти в «Бенфику».

«Малком хочет остаться в «Зените» и продолжить выступление за клуб. «Бенфика» и Клаудиньо? Это неправда, со мной из португальского клуба никто не связался. Клаудиньо, как и Малком, остается в «Зените», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

Ранее, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо был признан лучшим футболистом прошедшего сезона РПЛ. В прошедшем сезоне 25-летний бразилец забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах.

Форвард «Зенита» 25-летний Малком провел во всех турнирах 35 матчей, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4737823-agent-vyskazalsya-o-buduschem-malkoma-i-klaudino-v-zenite.html
Клаудиньо
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