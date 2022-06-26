Агент Клаудиньо и Малкома подтвердил, что футболисты останутся в «Зените»
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо и нападающего Малкома, прокомментировал будущее футболистов в петербургской команде. Ранее сообщалось, что Клаудиньо может перейти в «Бенфику».
«Малком хочет остаться в «Зените» и продолжить выступление за клуб. «Бенфика» и Клаудиньо? Это неправда, со мной из португальского клуба никто не связался. Клаудиньо, как и Малком, остается в «Зените», — цитирует Гарсию «Чемпионат».
Ранее, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо был признан лучшим футболистом прошедшего сезона РПЛ. В прошедшем сезоне 25-летний бразилец забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах.
Форвард «Зенита» 25-летний Малком провел во всех турнирах 35 матчей, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -